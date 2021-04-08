Среднеуральск возглавил бывший первый замглавы Екатеринбурга

Напомним, 18 февраля ФСБ и СКР нагрянули с проверкой в мэрию Среднеуральска. Сообщалось о двух возбужденных уголовных делах по статьям 159 УК РФ (Мошенничество) и 292 УК РФ (Служебный подлог). По информации источника, у дел не было фигуранта.