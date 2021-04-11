TikTok блогеры катались на крыше автомобиля в Нижнем Тагиле

Posted 11 апреля 2021, 10:30
Published 11 апреля 2021, 10:30
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Инцидент произошел 10 апреля. Видео размещено в паблике «Инцидент Нижний Тагил». На нем два молодых человека, разместившись на крыше и капоте автомобиля ВАЗ, едут по проспекту Вагоностроителей на Вагонке. Данный заезд снимался для размещения в TikTok-канале, который ведётся друзьями совместно, сообщает АН «Между строк».
По словам блогеров, перед началом движения и съемки, они убедились в отсутствии опасности и наличия автомобиле на дороге. Видео было снято с другой стороны улицы.
Мы специально посмотрели, чтобы машин не было, из-за этого я считаю, что не мешал никому, просто люди непозитивные. В принципе, в Тагиле все с грустным лицом ходят, уточняется одним из блогеров.
Число подписчиков молодых людей составляет 3409 человек. Снятое видео собрало 217 тысяч просмотров.
По инциденту в МУ МВД «Нижнетагильское» сообщений не поступало.
Напомним, 13 февраля 2019 года блогер из Нижнего Тагила заплатил 10 тысяч рублей за танцы на центральной улице города. Группа молодых людей танцевала и пела на проезжей части улицы Ленина. Трое подростков таким образом решили поддержать столичных музыкантов, которых ранее задержали за подобную акцию на 10 суток.