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Posted 11 апреля 2021, 10:30

Published 11 апреля 2021, 10:30

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

TikTok блогеры катались на крыше автомобиля в Нижнем Тагиле

11 апреля 2021, 10:30
Блогеры из Нижнего Тагила катались на капоте и крыше автомобиля по улице и снимали все это на видео.

Инцидент произошел 10 апреля. Видео размещено в паблике «Инцидент Нижний Тагил». На нем два молодых человека, разместившись на крыше и капоте автомобиля ВАЗ, едут по проспекту Вагоностроителей на Вагонке. Данный заезд снимался для размещения в TikTok-канале, который ведётся друзьями совместно, сообщает АН «Между строк».

По словам блогеров, перед началом движения и съемки, они убедились в отсутствии опасности и наличия автомобиле на дороге. Видео было снято с другой стороны улицы.

Мы специально посмотрели, чтобы машин не было, из-за этого я считаю, что не мешал никому, просто люди непозитивные. В принципе, в Тагиле все с грустным лицом ходят, уточняется одним из блогеров.

Число подписчиков молодых людей составляет 3409 человек. Снятое видео собрало 217 тысяч просмотров.

По инциденту в МУ МВД «Нижнетагильское» сообщений не поступало.

Напомним, 13 февраля 2019 года блогер из Нижнего Тагила заплатил 10 тысяч рублей за танцы на центральной улице города. Группа молодых людей танцевала и пела на проезжей части улицы Ленина. Трое подростков таким образом решили поддержать столичных музыкантов, которых ранее задержали за подобную акцию на 10 суток.

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#Общество#Нижний Тагил#Машина#Хулиганство#Блогеры
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