Мальчика высадили из автобуса в Екатеринбурге из-за сбоя терминала оплаты

Ситуация произошла 10 апреля 2021 года в автобусе № 083. Подросток ехал от остановки Большакова со спортивных соревнований. Оплата за проезд не прошла по детской банковской карте Сбербанка и кондуктор высадил мальчика на ближайшей остановке, сообщает Е1.