Стали известны подробности массового ДТП из-за булыжников на свердловской дороге

В данный момент в отношении неустановленного лица возбуждено административное производство за умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия. Статья КоАП предусматривает наказание в виде штрафа для граждан от 5 до 10 тысяч рублей, должностных лиц — 25 тысяч рублей, юрлиц — 300 тысяч рублей.