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Posted 13 апреля 2021, 06:02

Published 13 апреля 2021, 06:02

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Мальчик упал в дренажное сооружение и погиб в Свердловской области

13 апреля 2021, 06:02
Ребенок упал в дренажное сооружение и погиб в Свердловской области.

Трагедия произошла 10 апреля 2021 года в поселке Красноармейском рядом с Асбестом. Мальчик гулял с другом рядом с дренажным сооружением, оступился и упал в него, сообщает Е1.

Место происшествия находится в полосе постройки дороги на Островное, на выезде из поселка возведен мост, рядом было организовано сооружение. Тело ребенка достал его дедушка.

Комментировать случившееся в Следственном комитете отказались.

Напомним, подросток погиб из-за обрушения стены на старом заводе в Свердловской области.

#Происшествия
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