Мальчик упал в дренажное сооружение и погиб в Свердловской области

Posted 13 апреля 2021, 06:02
Published 13 апреля 2021, 06:02
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Трагедия произошла 10 апреля 2021 года в поселке Красноармейском рядом с Асбестом. Мальчик гулял с другом рядом с дренажным сооружением, оступился и упал в него, сообщает Е1.
Место происшествия находится в полосе постройки дороги на Островное, на выезде из поселка возведен мост, рядом было организовано сооружение. Тело ребенка достал его дедушка.
Комментировать случившееся в Следственном комитете отказались.
Напомним, подросток погиб из-за обрушения стены на старом заводе в Свердловской области.