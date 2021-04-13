В массовом ДТП в Екатеринбурге загорелась машина

Posted 13 апреля 2021, 04:33
Published 13 апреля 2021, 04:33
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
Авария произошла в районе железнодорожного вокзала на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Водитель KIA Rio, двигаясь в сторону улицы Восточной на красный сигнал светофора, столкнулся с Hyundai Solaris и двумя автомобилями Chevrolet Cruze.
Пострадали два человека, пассажир Hyundai Solaris и водитель KIA Rio. Четыре автомобиля повреждены, один из них, Hyundai Solaris, воспламенился, сообщает E1.RU
Сообщение о происшествии поступило 13 апреля 2021 года. Загоревшийся автомобиль тушили две единицы спецтехники и восемь сотрудников пожарно-спасательного подразделения. Пассажиры транспортного средства смогли самостоятельно выбраться из него.
На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД.
Напомним, 27 февраля 2021 года легковой автомобиль загорелся в Нижнем Тагиле на Серовском тракте. Возгорание произошло на площади четыре квадратных метра, в результате чего сгорел автомобиль Lada Largus, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.