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Posted 13 апреля 2021, 04:33

Published 13 апреля 2021, 04:33

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

В массовом ДТП в Екатеринбурге загорелась машина

13 апреля 2021, 04:33
Машина загорелась в результате ДТП с четырьмя автомобилями в Екатеринбурге.

Авария произошла в районе железнодорожного вокзала на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Водитель KIA Rio, двигаясь в сторону улицы Восточной на красный сигнал светофора, столкнулся с Hyundai Solaris и двумя автомобилями Chevrolet Cruze.

Пострадали два человека, пассажир Hyundai Solaris и водитель KIA Rio. Четыре автомобиля повреждены, один из них, Hyundai Solaris, воспламенился, сообщает E1.RU

Сообщение о происшествии поступило 13 апреля 2021 года. Загоревшийся автомобиль тушили две единицы спецтехники и восемь сотрудников пожарно-спасательного подразделения. Пассажиры транспортного средства смогли самостоятельно выбраться из него.

На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, 27 февраля 2021 года легковой автомобиль загорелся в Нижнем Тагиле на Серовском тракте. Возгорание произошло на площади четыре квадратных метра, в результате чего сгорел автомобиль Lada Largus, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург
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