«За погибшим числилось три ствола»: из-за суицида екатеринбуржца СК начал проверку

Posted 13 апреля 2021, 14:48
Published 13 апреля 2021, 14:48
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Инцидент произошел 13 апреля во второй половине дня у подъезда одного из домов по улице Боровой. Там было обнаружено тело пожилого мужчины. Предварительная информация гласит, что мужчина был 1965 года рождения и проживал поблизости. Во время осмотра места происшествия следователи нашли огнестрельное оружие, на которое у гражданина имелось разрешение.
Представители МВД установили, что за погибшим гражданином официально числилось три «ствола»: охотничьи ружья Иж и ОФ-93-01П 12 калибра, а также «Вепрь-К» калибра 7.62,рассказал глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов рассматривают различные версии происшествия, включая ситуацию, которая связана с ДТП в мае 2020 года.
Напомним, перед тем, как покончить с собой, мужчина прострелил газовую трубу.