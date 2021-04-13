«За погибшим числилось три ствола»: из-за суицида екатеринбуржца СК начал проверку

Инцидент произошел 13 апреля во второй половине дня у подъезда одного из домов по улице Боровой. Там было обнаружено тело пожилого мужчины. Предварительная информация гласит, что мужчина был 1965 года рождения и проживал поблизости. Во время осмотра места происшествия следователи нашли огнестрельное оружие, на которое у гражданина имелось разрешение.