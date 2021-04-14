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Posted 14 апреля 2021, 12:30

Published 14 апреля 2021, 12:30

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

10 лет тюрьмы за «бесплатную» шаурму грозит жителю Екатеринбурга

14 апреля 2021, 12:30
Реальный срок грозит 58-летнему жителю Екатеринбурга за похищение шаурмы. Мужчина пытался ограбить павильон, вооружившись ножом.

Инцидент произошел около 10 утра 12 апреля на улице Титова в Екатеринбурге.О происшествии в дежурную часть сообщил работник павильона, куда ворвался вооруженный человек.

Нетрезвый мужчина зашел в павильон с ножом и потребовал от продавца дать ему шаурму, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Стражи правопорядка задержали нарушителя, им оказался 58-летний ранее судимый местный житель.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы за разбой, совершенный с применением оружия.

Напомним, известный ювелирный салон вечером 9 апреля ограбили неизвестные в Екатеринбурге на улице Вайнера.

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#Общество#Происшествия#Новости УрФО#Уголовное дело#Екатеринбург
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