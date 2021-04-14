10 лет тюрьмы за «бесплатную» шаурму грозит жителю Екатеринбурга

Posted 14 апреля 2021, 12:30
Published 14 апреля 2021, 12:30
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
Инцидент произошел около 10 утра 12 апреля на улице Титова в Екатеринбурге.О происшествии в дежурную часть сообщил работник павильона, куда ворвался вооруженный человек.
Нетрезвый мужчина зашел в павильон с ножом и потребовал от продавца дать ему шаурму, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
Стражи правопорядка задержали нарушителя, им оказался 58-летний ранее судимый местный житель.
Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы за разбой, совершенный с применением оружия.
Напомним, известный ювелирный салон вечером 9 апреля ограбили неизвестные в Екатеринбурге на улице Вайнера.