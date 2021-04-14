Какие сроки весенней призывной кампании в 2021

Posted 14 апреля 2021, 17:54
Published 14 апреля 2021, 17:54
Modified 19 августа 2024, 22:41
Updated 19 августа 2024, 22:41
Сроки проведения весеннего призыва укладываются в определенные рамки — с 1 апреля по 15 июля, а весеннего — с 1 октября по 31 декабря. В 2021 году эти даты останутся неизменными. Однако, выделяются определенные категории жителей, для которых введены специальные условия:
За время весенней компании планируется призвать для прохождения службы 134 650 человек. Приказ подписал президент России Владимир Путин.
В связи с изменением эпидемиологической обстановки из-за COVID-19, в 2021 году компания проводится с применением защитных мер.
От военной службы освобождаются тагильчане, не подлежащие призыву по медицинским показателям здоровья. Перечень болезней, с которыми не попасть в армию, приведен в постановлении «Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе». Среди них сколиоз или плоскостопие тяжелых степеней, болезни сердца, пережитые тяжелые травмы и другие противопоказания.
Проходящие службу в силовых ведомствах (МВД, ФСБ, МЧС), имеющие не закрытую судимость или находящиеся под следственными мероприятиями, студенты ВУЗов очной формы обучения, женатые мужчины с двумя и более детьми, либо одинокие отцы или лица, ухаживающие за престарелыми родителями, также не призываются в армию.
На отсрочку от прохождения службы имеют право мужья, чьи жены находятся на 26 и более неделе беременности, воспитывающие ребенка до трех лет с инвалидностью, ухаживающие за больным родственником.
Призыву не подлежат мужчины, которые уже прошли альтернативную службу иди прошли срочную службу в другом государстве.
Депутаты Госдумы, представители государственной власти в субъектах Российской Федерации, а также кандидаты на подобные должности не будут призваны для прохождения срочной службы.
Летом или зимой не осуществляется призыв в Вооруженные силы России. Однако, весенний призыв включает часть летнего периода, с 1 июня по 15 июля, а осенний призыв длится до конца первого зимнего месяца — декабря.
Правила призыва регулируется федеральным законом № 53 «О воинской обязанности и военной службе». Обязательному призыву подлежат мужчины, не имеющие ограничений к прохождению службы.
Для определения состояния здоровья призывников распределяют по категориям:
Призыву не подлежат граждане РФ, постоянно проживающие не территории иностранного государства.
Воинская обязанность, по закону, разделяется на шесть этапов:
Содержание и иные расходы, направленные на прохождения гражданами военной службы, выделяются из бюджета Российской Федерации.
Прохождению срочной военной службы подлежат мужчины от 18 лет. В 2021 году будут призваны юноши до 2003 года рождения.
Подготовка начинается еще со школы. Для этого в образовательных учреждениях среднего и среднего профессионального образования проводятся специальные уроки, в рамках учебной программы. Тем, кто до 16 лет не получил необходимой подготовки, она будет предоставлена на специально организованных пунктах.
Существует добровольная подготовка. Гражданин может заниматься дополнительными общеобразовательными программами. В некоторых высших учебных заведениях организованы военные учебные центры, направленные на подготовку к прохождению службы по контракту в военных должностях, подлежащих замещению офицерами.
В армейские ряды призываются мужчины в возрасте до 27 лет. При достижении данного возраста, гражданин должен подойти в военный комиссариат для оформления. Проводится медкомиссия, если ранее она не была пройдена, затем назначается категория годности. Если состояние здоровья позволяет, то мужчина назначается в запас.
За уклонение от призыва существует административная и уголовная ответственность. В первом случае назначается штраф, а во втором «уклонисту» может грозить до двух лет лишения свободы.
Несмотря на то, что призыв начинается с 18 лет, в военный комиссариат необходимо явиться уже при достижении 16-летнего возраста. Юным россиянам будет выдано приписное свидетельство. Уже на этом этапе будет проведет ряд медицинских и психологических тестов, присвоена категория годности.
При достижении призывного возраста, в сезон компании присылается военная повестка. В ней будет указана дата и время явки. Призывники еще раз пройдут медицинскую комиссию у семи специалистов: терапевта и хирурга, стоматолога и психиатра, невролога и офтальмолога, а также отоларинголога. В случае подозрений на отклонения в состоянии здоровья, призывник может быть направлен на дополнительные врачебные проверки.
После прохождения медкомиссии, мужчина направляется на призывную комиссию, которая формируется из должностного лица от органов местного самоуправления, представителя военкомата, секретаря, врача, сотрудника ОВД, представителя из сферы образования. Призывной комиссией утверждается категория годности к службе и принимается окончательное решение о призыве гражданина. Случаются инциденты, когда решение затягивается и сроки призыва проходят. В таком случае, во время следующей компании молодой человек начнет процесс заново, с прохождения медкомиссии.
В случае подтверждения годности, призывник направляется на сборный пункт. Там ему выдается форменное обмундирование, проводятся регистрационные действия и оформление, присваивается воинское звание и назначается род войск. После этого, молодой человек направляется к месту прохождения службы.
На всех этапах введены меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Военные комиссариаты снабжаются средствами индивидуальной защиты. Перевозка граждан к пунктам сбора и местам прохождения службы осуществляется в транспорте, прошедшем обязательную дезинфекцию. Призывникам измеряют температуру тела, выдают перчатки.
Все мужчины на сборных пунктах сдают тесты на коронавирусную инфекцию, снабжаются медицинскими масками. По прибытию в военную часть, граждане проходят обязательный 14-дневный карантин.
Новобранцам рекомендуют заранее приготовить все необходимые вещи. Молодым людям потребуется сим-карта, средство для чистки обуви, нитки и иголки в закрытом кейсе, блокнот или тетрадь, ручки и карандаши, личные средства гигиены — мыло, зубная щетка и паста, туалетная бумага, мочалка, тапки, бритвенный станок, расческа, носовой платок.
Одежда, в которой призывник прибывает на сборный пункт, будет сдана на хранение или отправлена домой почтовым отправлением. Рекомендуется запастись медицинскими пластырями, так как неразношенная армейская обувь нередко становится причиной возникновения мозолей.
Срок прохождения срочной службы — 12 месяцев, альтернативной — 18 или 21 месяц. Отсчет начинается с присвоения воинского звания на сборном пункте. В случае прохождения альтернативной службы, гражданину назначается место работы, которое он не сможет изменить самостоятельно на протяжении всего срока.
До 1 января 2007 года граждан призывали на срок 24 месяца, в течение 2007 года — на 18 месяцев, а после — на один год. Данный вопрос регулируется статьей 38 закона № 53-ФЗ.
Окончанием службы считается срок, когда военнослужащий исключается из рядов военной части. Это должно произойти ровно в срок, за исключением случаев, когда гражданин находится на лечении, попал в плен, участвует в походах кораблей, пропал без вести.
В срок службы не учитывается время, проведенное в дисциплинарных воинских частях («дисбат»), а также проведенное при самовольном оставлении части на срок свыше 10 суток.
Данный вопрос назревает в обществе давно. Первые подвижки начались в 2007–2008 годах, когда срок службы был сокращен до одного года. Президент России Владимир Путин неоднократно высказывал своё мнение по этому вопросу. Он считает, что следует плавно переходить к службе по контракту и отменять срочный призыв, однако никаких определенных сроков не называется.
Таким образом, слухи об отмене призыва или об увеличении срока службы до двух лет не имеют документального подтверждения. Призыв четко регулируется законом, а изменения не были анонсированы правительством.