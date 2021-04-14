Какие сроки весенней призывной кампании в 2021

Данный вопрос назревает в обществе давно. Первые подвижки начались в 2007–2008 годах, когда срок службы был сокращен до одного года. Президент России Владимир Путин неоднократно высказывал своё мнение по этому вопросу. Он считает, что следует плавно переходить к службе по контракту и отменять срочный призыв, однако никаких определенных сроков не называется.