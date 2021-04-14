Лучший парк России и закрытие травмы глаза. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле с 19 апреля 2021 года будет прекращена экстренная медицинская помощь при глазных травмах для жителей города в травмпункте на проспекте Вагоностроителей, 12. Соответствующее письмо направил сотрудникам подведомственных больниц главврач тагильской горбольницы № 1 Александр Павловских. Это связано с перепрофилированием стационарных отделений ГАУЗ СО «ГБ № 1 Нижний Тагил». Теперь местные жители с подобными травмами будут направляться в Екатеринбург в ЦГКБ № 23. Тагильские травмпункты будут оказывать только первичную медпомощь людям, с подозрением на травму глаза.