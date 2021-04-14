Лучший парк России и закрытие травмы глаза. Итоги дня в Свердловской области

Posted 14 апреля 2021, 15:09
Published 14 апреля 2021, 15:09
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
В Нижнем Тагиле с 19 апреля 2021 года будет прекращена экстренная медицинская помощь при глазных травмах для жителей города в травмпункте на проспекте Вагоностроителей, 12. Соответствующее письмо направил сотрудникам подведомственных больниц главврач тагильской горбольницы № 1 Александр Павловских. Это связано с перепрофилированием стационарных отделений ГАУЗ СО «ГБ № 1 Нижний Тагил». Теперь местные жители с подобными травмами будут направляться в Екатеринбург в ЦГКБ № 23. Тагильские травмпункты будут оказывать только первичную медпомощь людям, с подозрением на травму глаза.
Голый мужчина поджег себя на улице Блюхера в Екатеринбурге. Он был доставлен в горбольницу № 40 с 90% ожогов тела. На месте ЧП работали врачи, пожарные и полиция. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, загорелся мусор на площади два квадратных метров, пострадавший находился рядом с ним.
Парк Победы на Гальянке в Нижнем Тагиле назван одним из лучших в России. Он попал в реестр лучших муниципальных практик по созданию комфортной городской среды, который составил Минстрой РФ. Реконструкция велась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы по формированию комфортной городской среды. На мероприятия было выделено 37,9 миллиона рублей из бюджетов разного уровня.
Жители Екатеринбурга открыли сезон загара, одну из местных жительниц сфотографировал прохожий. При этом на фото заметно, что на льду сидят рыбаки. Между тем, синоптики прогнозируют похолодание в регионе с 15 апреля и отмечают, что до конца месяца плюсовых 20-градусных температур ждать не стоит. В ближайшие четыре дня дневная температура составит +5… +10 °C, а ночью столбики термометров могут опуститься ниже нуля градусов.