Майор полиции покончил с собой в Екатеринбурге

Posted 15 апреля 2021, 10:19
Published 15 апреля 2021, 10:19
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Сотрудника полиции городского отдела № 5 обнаружили мертвым в среду, 14 апреля. В этот день представитель МВД должен был выйти на смену, но ушел из дома, оставил форму и оружие, сообщает Е1.
Последние годы мужчина работал в дежурной части, подрабатывал таксистом. У него остались супруга и двое детей.
Обстоятельства, побудившие его совершить такой поступок, сейчас устанавливаются. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение, прокомментировал изданию руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Напомним, 13 апреля у многоквартирного дома в Пионерском районе Екатеринбурга мужчина покончил с собой и при этом прострелил газовую трубу.