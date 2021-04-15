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Posted 15 апреля 2021, 10:19

Published 15 апреля 2021, 10:19

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Майор полиции покончил с собой в Екатеринбурге

15 апреля 2021, 10:19
Тело майора полиции обнаружено на пустыре вблизи перекрестка улиц Фурманова — Белинского в Екатеринбурге. На шее у стража правопорядка была веревка.

Сотрудника полиции городского отдела № 5 обнаружили мертвым в среду, 14 апреля. В этот день представитель МВД должен был выйти на смену, но ушел из дома, оставил форму и оружие, сообщает Е1.

Последние годы мужчина работал в дежурной части, подрабатывал таксистом. У него остались супруга и двое детей.

Обстоятельства, побудившие его совершить такой поступок, сейчас устанавливаются. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение, прокомментировал изданию руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, 13 апреля у многоквартирного дома в Пионерском районе Екатеринбурга мужчина покончил с собой и при этом прострелил газовую трубу.

#Общество#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Полицейский#Самоубийство#Екатеринбург
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