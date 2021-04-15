Пожар с пятью погибшими детьми под Нижним Тагилом. Что известно на данный момент

Во второй половине дня появилась информация, что на месте сгоревшего дома были обнаружены останки детей, но точно идентифицировать погибших пока не представляется возможным. Как стало известно, несовершеннолетних не удалось вывести наружу из-за того, что огонь распространялся по дому очень быстро. Останки несовершеннолетних были найдены рядом друг с другом. После проведения экстренной терапии в ДГБ Нижнего Тагила двое детей и взрослых, которые пострадали при пожаре, были отправлены вертолетом на лечение в Екатеринбург.