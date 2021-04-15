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Posted 15 апреля 2021, 06:52

Published 15 апреля 2021, 06:52

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Температурный рекорд за последние 140 лет зафиксирован на Среднем Урале

15 апреля 2021, 06:52
Температурный рекорд за последние 140 лет зафиксирован на Среднем Урале 14 апреля. В этот день температура воздуха прогрелась до +22,4 градуса.

Прежний температурный рекорд в столице Среднего Урала - Екатеринбурге, а это + 22,1 °С, был установлен в 1888 году.

По прогнозам синоптиков 15 апреля будет не менее жарко, днем температура воздуха прогреется до +20. Но уже к концу недели в Свердловскую область придет похолодание.

В пятницу, 16 апреля по прогнозам Gismeteo, ожидается +11 °С, а в воскресенье, 18 апреля столбики термометров опустятся до +1 °С.

По ночам на протяжении всей следующей недели ожидаются заморозки — от 0 до -8°С.

Напомним, 9 июля 2020 года в Екатеринбурге был побит температурный рекорд начала прошлого века. В этот день термометры поднялись до отметки 34 градуса со знаком «плюс».

#Политика#Общество#Новости УрФО#Экология#Свердловская область#Погода#Рекорд#Екатеринбург
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