Пока все «тихо»: возле офиса «Нейвы» в Нижнем Тагиле нет ажиотажа

Люди на крыльце, с которыми удалось пообщаться, поясняют, что пришли получить услуги банка и узнали, что он больше не работает. Об отзыве лицензии слышали не все, для них это стало неожиданностью прямо на крыльце банка. Присутствовавшие озвучивали разные суммы вкладов.