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Posted 18 апреля 2021, 05:52

Published 18 апреля 2021, 05:52

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

Тагильчане смогут принять участие в эко-субботниках

18 апреля 2021, 05:52
Уборка города и ближайших окрестностей началась в Нижнем Тагиле.

Первое мероприятие по уборке запланировано в районе санатория «Ключики» на 21 апреля 2021 года. Об этом сообщает организатор субботника, »Чистый Урал», председатель РОО СО «Чистый Урал» Дмитрий Есин.

Проект «Не словом, а делом» заключается в безвозмездной уборке территорий города и близлежащих окрестностей. Целью его является закрепление экологической грамотности населения в обращении с отходами и раздельным сбором отходов.

Для участия в субботнике приглашаются волонтёры, общественные и коммерческие предприятия. В случае, если у вас отсутствует возможность участия в мероприятии 21 апреля, можно заполнить анкету волонтёра. При организации следующих мероприятий, вам позвонят.

#Нижний Тагил#Здоровье#Уборка#Субботник
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