Уральский криминальный авторитет час выступал с последним словом в суде Екатеринбурга

Posted 19 апреля 2021, 16:11
Published 19 апреля 2021, 16:11
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Свердловчанин обвиняется в хранении патронов и похищении четырехлетней давности. В результате прокуратура запросила наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы.
19 апреля произошли прения. Специалисты, представляющие прокуратуру, выстроили показания на биллинге телефонов и расшифровках разговоров. Защита же заявила, что ни в одном из случаев не звучит фамилия Овчинникова как организатора или участника похищения.
С последним словом сам уралец выступал час. За это время он перечислил все нестыковки в деле и заявил, что следствие было предвзято, сообщает Е1.
Я настаивал на проведении полиграфа всем участникам, потому что понимал: люди врут. Но мне отказали в полиграфе, видеофиксации и очных ставках,отметил Андрей Овчинников.
Ранее у мужчины в СИЗО случился инсульт и паралич, после чего его отпустили из-под стражи.
Напомним, в Верхней Пышме мужчина предстанет перед судом за ограбление инкассаторов с использованием клея. Обвиняемый является членом одной из банд Екатеринбурга, действующей в 1995 и 1996 годах. Группировка считается одной из самых «отмороженных» в Свердловской области.