tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 апреля 2021, 11:29

Published 20 апреля 2021, 11:29

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Обыски по делу о налоговом долге проводятся в екатеринбургском «Тихвине»

20 апреля 2021, 11:29
В клубном доме «Тихвинъ» в Екатеринбурге силовыми структурами проводятся обыски по делу о налоговой задолженности.

В операции задействованы служба экономической безопасности при содействии бойцов ОМОН Росгвардии, сообщают «Вечерние ведомости».

Обыски проводятся в связи с открытым уголовным делом по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов» в размере нескольких десятков миллионов рублей. Лица, на которых заведено дело, являются сотрудниками строительной организации.

Напомним, на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле провели обыски силовики. На самом предприятии утверждают, что это были совместные учения ФСБ и военных.

Материалы по теме
Обыски по делу о детской порнографии провели силовики в Екатеринбурге
#Происшествия#Новости УрФО#Уголовное дело#Налоги#Задолженность#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика