Один провалился в воду: застрявших на льдине рыбаков вытащили спасатели под Тагилом

Инцидент произошел 20 апреля. Примерно в 16.00 рыбаки решили вернуться на берег, однако один из мужчин провалился в воду. Товарищ помог ему вернуться на тонкий лед, но после этого путь к берегу оказался отрезан. Лед начал трескаться со всех сторон, образовались промоины.