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Posted 20 апреля 2021, 04:11

Published 20 апреля 2021, 04:11

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Пропавший сутки назад 10-летний мальчик нашелся в Екатеринбурге

20 апреля 2021, 04:11
Пропавший сутки назад 10-летний мальчик нашелся в Екатеринбурге живым и здоровым.

Четвероклассник Максим Скок, который пропал в минувшие выходные, нашелся в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Циолковского в Екатеринбурге, недалеко от своей школы, сообщает Е1, ссылаясь на жителей района и маму ребенка.

Информацию о благополучном завершении поисков Максима подтвердили в поисковом отряде «Прорыв».

О причинах ухода из дома несовершеннолетнего, который, по словам родителей, раньше никогда не убегал, пока не сообщается.

Напомним, 10-летний Максим Скок пропал в Екатеринбурге 18 апреля. Ребенок является четвероклассником школы № 18 и живет в благополучной семье.

#Общество#Происшествия#Новости УрФО#Ребенок#Поиск#Екатеринбург
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