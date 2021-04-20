Разбили голову и сбежали: толпа подростков избила мужчину в Екатеринбурге

Инцидент произошел в Екатеринбурге на Семи Ключах 19 апреля 2021 года. Между проходившим мимо мужчиной и пятью подростками произошла конфликтная ситуация. Молодые люди напали на мужчину у остановки, толкнув его в спину, пока тот разговаривал с одним из парней, сообщают очевидцы Е1.