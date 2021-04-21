Почему россияне покупают рискованные продукты вместо банковских вкладов

Инвестиционные продукты являются абсолютно легальным способом вложения ваших средств. Предложение их приобрести – не мошенничество. Доказать, что вас ввели в заблуждение, будет очень сложно, а финансовые затраты могут быть равны или даже выше суммы ваших инвестиций. Тщательно изучить договор, прежде чем его подписать – гораздо проще и безопасней. А если вы все-таки решитесь стать инвестором, заведите «подушку безопасности». Пусть у вас будет неприкосновенная сумма, которая поможет вам в трудной ситуации, если доход от инвестирования не оправдает своих надежд.