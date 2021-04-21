Прокуратура не выявила нарушений в установке вышки «МТС» на Старателе в Нижнем Тагиле

Жильцы домов по адресу Крымская, 27, 29, 31 и 33 выступили против размещения вышки рядом с жилыми зданиями и детской площадкой. По заявлению тагильчан, конструкцию надо перенести подальше, так как она может пагубно воздействовать на здоровье.