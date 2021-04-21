Снести дом за свой счет предложила пенсионерам мэрия уральского города

В городском отделе по управлению имуществом пояснили, что дом включен в программу расселения ветхого и аварийного жилья. Сумма компенсации финансируется из местного и областного бюджета и будет зависеть от его оценки, которая произведится по каждому помещению в индивидуальном порядке.