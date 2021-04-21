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Posted 21 апреля 2021, 08:41

Published 21 апреля 2021, 08:41

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Снести дом за свой счет предложила пенсионерам мэрия уральского города

21 апреля 2021, 08:41
Пенсионерам пришло предписание от администрации города Карпинска за свой счет снести собственный ветхий дом.

Пенсионеры получили требование о сносе двухэтажного дома по адресу Лермонтова, 2 до 1 сентября 2021 года в Карпинске. Подписан документ был мэром города Андреем Клоповым.

В связи с отсутствием бюджетных средств на осуществление сноса, пожилым людям придется выполнить его за счет собственных средств. В случае не выполнения требования земельный участок под домом будет подлежать изъятию в имущество муниципалитета, сообщает URA.RU.

Соседи покинули обветшалый дом, но у пенсионеров нет места для переезда.

Нам говорили что-то о компенсациях по 300 тысяч рублей. Но на эти деньги не купить жилье даже у нас в Карпинске, говорит пенсионерка.

В городском отделе по управлению имуществом пояснили, что дом включен в программу расселения ветхого и аварийного жилья. Сумма компенсации финансируется из местного и областного бюджета и будет зависеть от его оценки, которая произведится по каждому помещению в индивидуальном порядке.

За свою собственность, находящуюся в аварийном состоянии, жильцы могут получить компенсации. А требование о сносе дает возможность продать землю по коммерческой цене.

Но, как правило, у людей на это нет денег, поэтому сносом занимается муниципалитет и выплачивает компенсацию за жилье. Размер компенсации они могут также оспорить в суде, рассказали в Министерстве строительства и ЖКХ РФ.

Напомним, жители Екатеринбурга, проживающие в 94-летнем доме под снос, судятся с администрацией из-за суммы компенсации. Двухэтажное здание расположено на улице Стрелочников, 26. Жители не согласны с размером выплат, которую им предлагает мэрия Екатеринбурга.

#Общество#Пенсионеры#Дом#Мэрия#Снос
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