Тагильчане требуют привлечь к ответственности переехавшего собаку мужчину на Lexus

Posted 21 апреля 2021, 13:50
Published 21 апреля 2021, 13:50
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Жители Нижнего Тагила создали петицию в одной из социальных сетей, с требованием привлечь переехавшего собаку на дороге тагильчанина к ответственности. Среди адресатов петиции мэр города Владислав Пинаев и начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Сейчас обращение подписало порядка 300 человек.
Напомним, сегодня стало известно, что на мужчину было подано заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными.