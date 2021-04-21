Тагильчане требуют привлечь к ответственности переехавшего собаку мужчину на Lexus

Жители Нижнего Тагила создали петицию в одной из социальных сетей, с требованием привлечь переехавшего собаку на дороге тагильчанина к ответственности. Среди адресатов петиции мэр города Владислав Пинаев и начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Сейчас обращение подписало порядка 300 человек.