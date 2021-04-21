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Posted 21 апреля 2021, 13:50

Published 21 апреля 2021, 13:50

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Тагильчане требуют привлечь к ответственности переехавшего собаку мужчину на Lexus

21 апреля 2021, 13:50
Жители Нижнего Тагила создали петицию с требованием привлечь к ответственности мужчину, который переехал собаку на территории садов «Белой ватихи».

Жители Нижнего Тагила создали петицию в одной из социальных сетей, с требованием привлечь переехавшего собаку на дороге тагильчанина к ответственности. Среди адресатов петиции мэр города Владислав Пинаев и начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Сейчас обращение подписало порядка 300 человек.

Напомним, сегодня стало известно, что на мужчину было подано заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Полиция#Владислав Пинаев#Собака#Тагильчане#Петиция
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