«Герой нашего времени»: музей-кабинет Владислава Тетюхина открылся в Нижнем Тагиле

Он прожил яркую и насыщенную жизнь. Всегда больше думал о других, чем о себе, что постоянно служило и служит мне примером. Музейная экспозиция была составлена с особой тщательностью и любовью. Даже я узнал новое о своем отце и своих предках, отметил Дмитрий.