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Posted 22 апреля 2021, 02:35

Published 22 апреля 2021, 02:35

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Погиб мужина и пострадала женщина: в Екатеринбурге поезд сбил двух человек

22 апреля 2021, 02:35
Мужчина погиб, а женщина была госпитализирована после того, как их сбил поезд. Они пытались перебежать через железнодорожные пути в Екатеринбурге.

Происшествие случилось 21 апреля в 23.00. Мужчина и женщина попытались перебежать пути рядом со станцией Екатеринбург-Пассажирский. Машинист неоднократно подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось, пишет E1.

В результате мужчина в возрасте 50 лет погиб под колёсами поезда на месте, а 36-летняя женщина с различными травмами оказалась в больнице.

В настоящий момент проводится расследование, как рассказали изданию в транспортной полиции.

Напомним, 17 марта на станции Баженово под поезд «Москва-Владивосток» угодил 17-летний подросток. Подросток был доставлен в больницу с различными травмами.

#Происшествия#Новости УрФО#Смерть#Мужчина#Поезд#Сбил#Екатеринбург
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