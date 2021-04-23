Полтысячи сотрудников банка «Нейва» ждет сокращение

Им будут выплачивать две трети от их обычного заработка. Но в этом есть серьезная опасность — таким образом мы потихонечку «проедаем» деньги из конкурсной массы. Так можно растрясти весь капитал, из которого будут производиться выплаты клиентам, рассказал изданию собеседник.