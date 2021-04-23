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Posted 23 апреля 2021, 06:40

Published 23 апреля 2021, 06:40

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Полтысячи сотрудников банка «Нейва» ждет сокращение

23 апреля 2021, 06:40
Массовое сокращение работников в ближайшее время произойдет в банке «Нейва», у которого 16 апреля забрали лицензию. Полтысячи сотрудников уже ждут уведомления о сокращении.

Как отметил зампред правления банка Павел Ефремов в беседе с E1, просто уволить сотрудников по закону нельзя, поэтому на три месяца люди уйдут в «режим простоя».

Им будут выплачивать две трети от их обычного заработка. Но в этом есть серьезная опасность — таким образом мы потихонечку «проедаем» деньги из конкурсной массы. Так можно растрясти весь капитал, из которого будут производиться выплаты клиентам, рассказал изданию собеседник.

Он отметил, что многие, кто уже нашел другую работу, скорее всего, напишут заявление об увольнении по собственному желанию в ближайшие дни.

Напомним, 16 апреля 2021 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва». Это решение связано с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург
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