Молодой человек пытался покончить с собой в прямом эфире в Краснотурьинске

Затем он упал на пол и пролежал там около 1,5 часов. После этого на кухню зашли родственники, и молодой человек пришел в себя. Через какое-то время в квартиру пришли полицейские и взяли с него письменное объяснение. Они пояснили, что их вызвали люди, которые смотрели прямой эфир.