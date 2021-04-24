Пешеходный мост упал под Екатеринбургом и парализовал движение на ЕКАД

Posted 24 апреля 2021, 18:15
Published 24 апреля 2021, 18:15
Modified 29 ноября, 17:36
Updated 29 ноября, 17:36
Трассу Екатеринбург — Серов перекрыл рухнувший пешеходный мост. Пока по неизвестным причинам он упал вечером 24 апреля в районе поворота на Ганину Яму, сообщили очевидцы происшествия Е1.
По словам водителей, им приходится резко тормозить из-за плохой видимости.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и представители прочих силовых структур и аварийных служб.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Причины обрушения пешеходного моста на ЕКАДе будут выяснять специалисты.
Напомним, в конце сентября 2020 года на Челябинском тракте пешеходный мост упал на КамАЗ и раздавил кабину водителя. Мужчина скончался от травм на месте.