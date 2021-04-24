tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 апреля 2021, 12:39

Published 24 апреля 2021, 12:39

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Свидетели заподозрили егеря в желании съесть сбитого под Асбестом лося

24 апреля 2021, 12:39
Renault Logan сбил лося под Асбестом. Очевидцы заподозрили местного егеря в желании забрать его домой и съесть.

Происшествие случилось 23 апреля в 21.05 у поселка Изумруд под Асбестом. Транспортное средство получило механические повреждения. У «Рено» разбиты боковое стекла, бампер, капот. По линии ГИБДД в отношении владельца транспортного средства административный протокол не составлялся.

Чудом обошлось без жертв. В салоне иномарки, кроме водителя, находилась его супруга и 1,5-летний ребёнок, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После инцидента к месту происшествия прибыл местный егерь. Очевидцы начали спрашивать его о том, куда будет направлено тело сбитого животного и заподозрили мужчину в том, что он может забрать его себе и съесть, сообщают подписчики группы «Вконтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».

В разговоре с редакцией глава пресс-службы Свердловского главка МВД опроверг данные намерения со стороны егеря.

Тело лося гражданские специалисты увезли на утилизацию, а не для переработки в пищу, отметил полковник Горелых.

Со стороны ГИБДД в отношение водителя транспортного средства не составлялся административный материал в связи с произошедшим ДТП.

Напомним, 23 апреля сообщалось, как два человека попали в больницу после ДТП с лосем под Екатеринбургом. В 22.30 недалеко от Таватуя лось выбежал на трассу и угодил под колеса иномарки. Животное погибло, а двое человек пострадали.

Материалы по теме
Сбил байкера и скрылся с места ДТП водитель легового автомобиля в Екатеринбурге
#Происшествия#Эксклюзив#ДТП#Асбест#Автомобиль#Тело#Лось#Сбил
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика