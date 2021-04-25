Лже-нумизмат арестован в Нижнем Тагиле за продажу несуществующих монет

Напомним, в феврале 2021 года еще один мошенник продал екатеринбуржцу «старинные» монеты за 200 рублей. Он утверждал, что нашел их в самоваре и предложил купить еще горсть за 10 тысяч. История случилась в центре Екатеринбурга, на перекрестке Горького — Малышева.