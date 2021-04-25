Лже-нумизмат арестован в Нижнем Тагиле за продажу несуществующих монет

Posted 25 апреля 2021, 10:14
Published 25 апреля 2021, 10:14
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Преступление было совершено в августе 2020 года. Мужчина продал через интернет 44-летней жительнице Воронежа несуществующие старинные монеты. Пострадавшая перечислила за них более 11 тысяч рублей. После этого нумизмат перестал отвечать на звонки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Воронежскими правоохранителями совместно с коллегами из Свердловской области установлена личность мошенника, - 26-летний тагильчанин. Он задержан в своей квартире и уже дал признательные показания.
В результате на злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Аферист находится под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в феврале 2021 года еще один мошенник продал екатеринбуржцу «старинные» монеты за 200 рублей. Он утверждал, что нашел их в самоваре и предложил купить еще горсть за 10 тысяч. История случилась в центре Екатеринбурга, на перекрестке Горького — Малышева.