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Posted 25 апреля 2021, 10:14

Published 25 апреля 2021, 10:14

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Лже-нумизмат арестован в Нижнем Тагиле за продажу несуществующих монет

25 апреля 2021, 10:14
Мужчина продал несуществующие монеты и был пойман в Нижнем Тагиле.

Преступление было совершено в августе 2020 года. Мужчина продал через интернет 44-летней жительнице Воронежа несуществующие старинные монеты. Пострадавшая перечислила за них более 11 тысяч рублей. После этого нумизмат перестал отвечать на звонки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Воронежскими правоохранителями совместно с коллегами из Свердловской области установлена личность мошенника, - 26-летний тагильчанин. Он задержан в своей квартире и уже дал признательные показания.

В результате на злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Аферист находится под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в феврале 2021 года еще один мошенник продал екатеринбуржцу «старинные» монеты за 200 рублей. Он утверждал, что нашел их в самоваре и предложил купить еще горсть за 10 тысяч. История случилась в центре Екатеринбурга, на перекрестке Горького — Малышева.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Женщина#Обман#Мошенник
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