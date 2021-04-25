Подравшиеся ученики школы №61 помирились в Нижнем Тагиле

Posted 25 апреля 2021, 11:21
Published 25 апреля 2021, 11:21
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Потерпевшему в драке четверокласснику стало лучше, у мальчика было подозрение на сотрясение мозга и ушиб мягких тканей в области живота. Школьнику предстоит две недели домашнего обучения, а родители подравшихся детей встретились, чтобы найти выход из ситуации, заявила редакции TagilCity.ru тетя одного из учеников Юлия.
Также девушка рассказала, что 26 апреля состоится допрос второго родителя, которого обвиняют в избиении одноклассника своего сына. По словам Юлии, молодой человек не избивал школьника, а дети приукрасили случившиеся события.
Поговорили с мужчиной и из всего этого сделали вывод, что дети слишком приукрасили все. Не все так ярко было, как описали мне возле школы одноклассники. Подозрение на сотрясение мозга и ушиб мягких тканей ребёнок получил при драке с одноклассником. Вчера именно детей мы помирили. Сейчас бабушка решает забирать заявление или нет, поделилась девушка.
Напомним, 22 апреля ученики четвертого класса школы №61 устроили драку после словесной перепалки. Затем в драку вмешался отец одного из учащихся. Также 22 апреля руководитель СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что после публикации материала TagilCity.ru об избиении взрослым мужчиной одноклассника своего сына в Нижнем Тагиле следствие приступило к выяснению обстоятельств данного происшествия.