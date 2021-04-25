Подравшиеся ученики школы №61 помирились в Нижнем Тагиле

Поговорили с мужчиной и из всего этого сделали вывод, что дети слишком приукрасили все. Не все так ярко было, как описали мне возле школы одноклассники. Подозрение на сотрясение мозга и ушиб мягких тканей ребёнок получил при драке с одноклассником. Вчера именно детей мы помирили. Сейчас бабушка решает забирать заявление или нет, поделилась девушка.