tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 апреля 2021, 06:57

Published 26 апреля 2021, 06:57

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Перелеты из Екатеринбурга в Египет возобновятся в мае

26 апреля 2021, 06:57
Прямые перелеты из Екатеринбурга в Египет возобновятся в мае впервые с 2015 года. Полеты в Каир будет выполнять авиакомпания Azur air.

О возобновлении прямого авиа сообщения из международного аэропорта Кольцово в Египет сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово.

Чартерные рейсы по маршруту запланированы с 1 мая по субботам на самолете Boeing 757 вместимостью до 238 пассажиров. Вылет из Кольцово — в 10:55 по местному времени. Общее время в пути составит 5 часов 40 минут, сообщили в аэропорту.

Там отметили, что из Каира можно добраться до популярных египетских курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх и порекомендовали туристам, которые планируют в этом году отдых в Египте, узнавать подробную информацию о рейсах и стоимости перелета в авиакомпании Azur air, а также у туроператоров.

Напомним, с 17 апреля через Екатеринбург до аэропорта Кольцово начал курсировать пригородный электропоезд «Ласточка» из Нижнего Тагила с остановками в Невьянске и Новоуральске. Время в пути от Тагила до Кольцово составляет 2 часа 22 минуты.

#Общество#Транспорт#Новости УрФО#Туризм#Самолеты#Египет#Аэропорт «Кольцово»#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика