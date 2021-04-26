Перелеты из Екатеринбурга в Египет возобновятся в мае

Там отметили, что из Каира можно добраться до популярных египетских курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх и порекомендовали туристам, которые планируют в этом году отдых в Египте, узнавать подробную информацию о рейсах и стоимости перелета в авиакомпании Azur air, а также у туроператоров.