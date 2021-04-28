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Posted 28 апреля 2021, 14:31

Published 28 апреля 2021, 14:31

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Офицер Росгвардии получил 14 лет колонии за изнасилование ребенка в Перми

28 апреля 2021, 14:31
Офицер Росгвардии был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за изнасилование ребенка.

Дополнительно мужчине назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, также он лишился воинского звания «лейтенант», пишет Ура.ру со ссылкой на Пермский гарнизонный военный суд. Приговор не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован в течение десяти дней.

Инцидент произошел в августе 2020 года в Орджоникидзевском районе Перми. Изнасилование служащий Росгвардии совершил во время отпуска в одном из домов частного сектора. Гособвинитель обратился с просьбой к суду приговорить мужчину к 20 годам лишения свободы.

Напомним, сотрудники полиции разыскивают мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку из Лесного. 15 апреля школьница покончила с собой.

#Общество#Приговор#Изнасилование#Пермь#Росгвардия
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