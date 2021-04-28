Сильный ветер и высокая пожароопасность прогнозируются в Свердловской области

Posted 28 апреля 2021, 13:18
Published 28 апреля 2021, 13:18
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
Также ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.
Из-за того, что осадков в ближайшие дни не прогнозируется, сохраняется высокий риск возникновения пожара в майские праздники.
По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, в последние дни апреля погода ожидается с кратковременными дождями, без резких перепадов температур.
Отмечается, что при четвертом классе опасности на территории региона запрещается использовать открытый огонь, сжигать мусор, траву, солому, жечь костры. Также запрещаются пожароопасные работы в лесах, на полях, в населенных пунктах и на промпредприятиях.