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Posted 28 апреля 2021, 13:18

Published 28 апреля 2021, 13:18

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Сильный ветер и высокая пожароопасность прогнозируются в Свердловской области

28 апреля 2021, 13:18
Предупреждение о четвертом классе пожарной опасности и сильных ветрах объявлено в Свердловской области. В Уральском гидрометцентре причиной называют сухую погоду, которая установилась в регионе, особенно на юге.

Также ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Из-за того, что осадков в ближайшие дни не прогнозируется, сохраняется высокий риск возникновения пожара в майские праздники.

По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, в последние дни апреля погода ожидается с кратковременными дождями, без резких перепадов температур.

Отмечается, что при четвертом классе опасности на территории региона запрещается использовать открытый огонь, сжигать мусор, траву, солому, жечь костры. Также запрещаются пожароопасные работы в лесах, на полях, в населенных пунктах и на промпредприятиях.

#Экология#Свердловская область#Здоровье#Предупреждение#Экстренное предупреждение
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