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Posted 29 апреля 2021, 16:05

Published 29 апреля 2021, 16:05

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Труп находящегося в федеральном розыске мужчины обнаружен в колодце в Екатеринбурге

29 апреля 2021, 16:05
Труп 32-летнего мужчины, который из-за пропажи находился в федеральном розыске, обнаружен в Екатеринбурге.

Инцидент произошел на улице Октябрьской революции, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что для того, чтобы достать труп из колодца, понадобилась помощь МЧС.

Мужчина, родившийся в Ревде, был в розыске с конца декабря 2020 года. Во время осмотра тела стало известно, что у него была сломана голень.

Возможно, он получил эту травму, когда упал в колодец,отметил источник.

По словам друга погибшего, в Екатеринбурге мужчина снимал жилье и работал в суши-баре в ТЦ «Гринвич». На данный момент по факту смерти была организована проверка.

Напомним, в Краснотурьинске местные жители, которые пошли гулять в лес, обнаружили тело мертвого мужчины. Погибшему было около 25-35 лет.

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