Учителя задержали подозреваемого в педофилии мужчину в школе Екатеринбурга

Мы хотели защитить ребенка, посмотрели видео по тем местам, где проходила девочка, а молодой человек похож на того по приметам. Когда приехала полиция, провела свою работу, выяснилось, что он не тот, за кого его приняли, прокомментировал изданию директор учебного заведения Владислав Жук.