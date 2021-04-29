tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 апреля 2021, 09:52

Published 29 апреля 2021, 09:52

Modified 29 ноября, 17:40

Updated 29 ноября, 17:40

Учителя задержали подозреваемого в педофилии мужчину в школе Екатеринбурга

29 апреля 2021, 09:52
Учителя задержали подозреваемого в педофилии мужчину в школе № 117 Екатеринбурга. Однако он оказался не тем, о ком рассказала педагогам ученица.

Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе на Уралмаше в Екатеринбурге. Ученица рассказала педагогам о приставаниях со стороны неизвестного мужчины вблизи школы и описала его, после учителя задержали похожего парня и передали полиции, сообщает Е1.

Но подозреваемый, как выяснили стражи правопорядка, оказался не тем, кого описывала школьница.

Мы хотели защитить ребенка, посмотрели видео по тем местам, где проходила девочка, а молодой человек похож на того по приметам. Когда приехала полиция, провела свою работу, выяснилось, что он не тот, за кого его приняли, прокомментировал изданию директор учебного заведения Владислав Жук.

Правоохранительные органы пока не комментируют происшествие. Известно, что дело находится в Следственном комитете.

Напомним, в конце декабря в Екатеринбурге по подозрению в педофилии задержан заведующий одного из отделений больницы № 40. После задержания подозреваемый дал признательные показания.

#Общество#Происшествия#Новости УрФО#Учителя#Школа#Педофил#Задержание#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика