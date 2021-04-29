Учителя задержали подозреваемого в педофилии мужчину в школе Екатеринбурга

Posted 29 апреля 2021, 09:52
Published 29 апреля 2021, 09:52
Modified 29 ноября, 17:40
Updated 29 ноября, 17:40
Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе на Уралмаше в Екатеринбурге. Ученица рассказала педагогам о приставаниях со стороны неизвестного мужчины вблизи школы и описала его, после учителя задержали похожего парня и передали полиции, сообщает Е1.
Но подозреваемый, как выяснили стражи правопорядка, оказался не тем, кого описывала школьница.
Мы хотели защитить ребенка, посмотрели видео по тем местам, где проходила девочка, а молодой человек похож на того по приметам. Когда приехала полиция, провела свою работу, выяснилось, что он не тот, за кого его приняли, прокомментировал изданию директор учебного заведения Владислав Жук.
Правоохранительные органы пока не комментируют происшествие. Известно, что дело находится в Следственном комитете.
Напомним, в конце декабря в Екатеринбурге по подозрению в педофилии задержан заведующий одного из отделений больницы № 40. После задержания подозреваемый дал признательные показания.