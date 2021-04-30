Длительность смен в загородных детских лагерях Свердловской области была сокращена

Кроме того, учреждения продолжат работать в режиме обсерваторов. Таким образом, родители и другие посетители не будут допускаться на территорию учреждения. Все сотрудники в течение смены будут там пребывать постоянно. Им предварительно будут сделаны тесты на коронавирус. Детям тестирование проходить не требуется.