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Posted 30 апреля 2021, 15:44

Published 30 апреля 2021, 15:44

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Ликвидации свердловского банка «Нейва» хотят добиться его кредиторы

30 апреля 2021, 15:44
На ликвидации уральского банка «Нейва», лишившегося в середине апреля лицензии, будут настаивать его кредиторы. Данное требование находится в обращении, которое в Центробанк РФ подготавливают заемщики.

По словам управляющего партнера юридического агентства «Юс Когенс», работающего с «Нейвой», Светланы Корабель, кредиторы хотят добиться не банкротства, а именно принудительной ликвидации.

Принудительная ликвидация — это когда в течение года распродали активы, со всем рассчитались, а все, что осталось, отдали акционерам,рассказала Корабель изданию Ура.ру.

Она отметила, что в случае с банкротством банк может оспаривать сделки и «затягивать» процедуру. Целью обращения в Центробанк также является желание добиться обнародования заключения о финансовом состоянии банка «Нейва».

Напомним, с 16 апреля 2021 года деятельность банка «Нейва» прекращена из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а 26 апреля клиенты банка выстроились в очередь у банка «Открытие» в Нижнем Тагиле. Жители жаловались на долгое ожидание и уходили, когда понимали, что получение выплат займет много времени.

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#Общество#Свердловская область#Банк#Банкротство#Ликвидация
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