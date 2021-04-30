Ликвидации свердловского банка «Нейва» хотят добиться его кредиторы

Напомним, с 16 апреля 2021 года деятельность банка «Нейва» прекращена из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а 26 апреля клиенты банка выстроились в очередь у банка «Открытие» в Нижнем Тагиле. Жители жаловались на долгое ожидание и уходили, когда понимали, что получение выплат займет много времени.