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Posted 30 апреля 2021, 16:47

Published 30 апреля 2021, 16:47

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

«Так дело не пойдет»: Куйвашева возмутили цены на продукцию уральских производителей

30 апреля 2021, 16:47
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с рабочим визитом приехал в Богданович. Там он оценил ассортимент продуктов в местных магазинах.

По мнению Евгения Куйвашева, пандемия COVID-19 заметно повлияла на работу агропрома Свердловской области. Глава региона сообщил, что в 2020 году сократился урожай зерна, овощей и картофеля. Однако Куйвашев подчеркнул, что производство молока удалось нарастить до 803,5 тысячи тонн (+4,7% к показателю 2019 года).

Глава региона рассказал на своей личной странице в Instagram, что в первую очередь поехал на семейную ферму Кунниковых, хозяин которой раньше занимался выращиванием картофеля, но два года назад получил грант в 20 миллионов рублей и также занялся разведением коров. На данный момент у него 80 особей, а молоко ферма сдает на Богдановичский молзавод.

Однако Евгения Куйвашева возмутили цены на уральское молоко в местных магазинах, сообщает ТК «Четвертый канал».

Сети закупают у производителей молоко по 32 рубля, а продают уже по 50. Сам только что был в магазине, там молоко по 48-50 рублей. Собираем сетевиков, будем разбираться, так дело не пойдет,заявил глава региона.

Напомним, 30 апреля стало известно, что губернатор Евгений Куйвашев пригласил жителей региона в путешествие по городам и достопримечательностям Свердловской области в майские праздники.

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#Общество#Цены#Проверка#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Молоко
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