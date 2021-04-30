«Так дело не пойдет»: Куйвашева возмутили цены на продукцию уральских производителей

Глава региона рассказал на своей личной странице в Instagram, что в первую очередь поехал на семейную ферму Кунниковых, хозяин которой раньше занимался выращиванием картофеля, но два года назад получил грант в 20 миллионов рублей и также занялся разведением коров. На данный момент у него 80 особей, а молоко ферма сдает на Богдановичский молзавод.