Виновник ДТП на «Фольксвагене» после двух лет розыска попался полиции на Урале

Posted 1 мая 2021, 05:34
Published 1 мая 2021, 05:34
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска в Каменске-Уральском 12 апреля 2021 года. На него был наложен запрет на определенные действия, пишет E1.
Происшествие о котором идет речь произошло в июне 2019 года. Алексей Алексеев за рулем «Фольксваген» проигнорировал запрещающий сигнал светофора, из-за чего врезался в «Шевроле Круз». В результате ДТП в Chevrolet пострадала женщина-пассажир. Медики расценили нанесенный здоровью потерпевшей вред как тяжкий.
В отношении виновника аварии было возбуждено уголовное дело и направлено в суд Орджоникидзевского района.
Напомним, 29 апреля в Нижнем Тагиле на Ленина-Мира водитель ГАЗели не уступил дорогу трамваю и устроил ДТП. В аварии никто не пострадал. Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения.