tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 мая 2021, 05:34

Published 1 мая 2021, 05:34

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Виновник ДТП на «Фольксвагене» после двух лет розыска попался полиции на Урале

1 мая 2021, 05:34
Виновник ДТП на Volkswagen Touareg, которое произошло в 2019 году, попался полиции в Свердловской области.

Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска в Каменске-Уральском 12 апреля 2021 года. На него был наложен запрет на определенные действия, пишет E1.

Происшествие о котором идет речь произошло в июне 2019 года. Алексей Алексеев за рулем «Фольксваген» проигнорировал запрещающий сигнал светофора, из-за чего врезался в «Шевроле Круз». В результате ДТП в Chevrolet пострадала женщина-пассажир. Медики расценили нанесенный здоровью потерпевшей вред как тяжкий.

В отношении виновника аварии было возбуждено уголовное дело и направлено в суд Орджоникидзевского района.

Напомним, 29 апреля в Нижнем Тагиле на Ленина-Мира водитель ГАЗели не уступил дорогу трамваю и устроил ДТП. В аварии никто не пострадал. Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения.

#Происшествия#Каменск-Уральский#ДТП#Полиция#Задержание#Виновник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика