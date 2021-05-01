Виновник ДТП на «Фольксвагене» после двух лет розыска попался полиции на Урале

Виновник ДТП на Volkswagen Touareg, которое произошло в 2019 году, попался полиции в Свердловской области.

Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска в Каменске-Уральском 12 апреля 2021 года. На него был наложен запрет на определенные действия, пишет E1. Происшествие о котором идет речь произошло в июне 2019 года. Алексей Алексеев за рулем «Фольксваген» проигнорировал запрещающий сигнал светофора, из-за чего врезался в «Шевроле Круз». В результате ДТП в Chevrolet пострадала женщина-пассажир. Медики расценили нанесенный здоровью потерпевшей вред как тяжкий. В отношении виновника аварии было возбуждено уголовное дело и направлено в суд Орджоникидзевского района. Напомним, 29 апреля в Нижнем Тагиле на Ленина-Мира водитель ГАЗели не уступил дорогу трамваю и устроил ДТП. В аварии никто не пострадал. Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения.