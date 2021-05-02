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Posted 2 мая 2021, 13:25

Published 2 мая 2021, 13:25

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Случайное нажатие кнопки привело к эвакуации ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

2 мая 2021, 13:25
Сотрудники и посетители ТЦ «Карнавал» были эвакуированы в Екатеринбурге. Причиной стало случайное нажатие тревожной кнопки.

Происшествие случилось днем 2 мая. По словам очевидцев, через громкоговорители посетителей проинформировали об эвакуации. Также удалиться из ТЦ попросили и сотрудников арендуемых площадей. Люди стояли на улице и ждали, когда их пустят обратно, пишет E1.

Криминала в данном инциденте нет. Ребенок случайно нажал тревожную кнопку, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

На улицы были выведены около 1,5 тысячи человек. В настоящий момент тревога отменена и посетители вернулись к покупкам, а сотрудники — к работе. Также 2 мая из-за понижения давления в пожарных трубах сработала тревога в «Парк Хаусе», добавил полковник Горелых.

Напомним, 19 апреля сообщалось, как во время эвакуации ТЦ DEPO в Нижнем Тагиле один из молодых людей споткнулся и упал. Около 11.50 на место была вызвана бригада скорой помощи. Медики оказали помощь пострадавшему.

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#Происшествия#Новости УрФО#Ребенок#Эвакуация#Торговый центр#Екатеринбург
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