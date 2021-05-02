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Posted 2 мая 2021, 14:51

Published 2 мая 2021, 14:51

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Таксист принял спящего пассажира за труп и привез в полицию в Екатеринбурге

2 мая 2021, 14:51
Водитель такси доставил уснувшего пассажира в полицию. Ему показалось, что клиент умер у него в салоне.

В отдел полиции № 3 по Екатеринбургу обратился водитель, занимающийся извозом. Он сообщил стражам порядка, что в его машине находится труп. Полицейские смогли привести «труп» в сознание, пишет E1.

После пробуждения пассажир отправился домой. При нем не было найдено запрещенных веществ, рассказали в МВД.

Напомним, 16 апреля сообщалось, как автомобиль такси провалился в яму с кипятком в Екатеринбурге. Авария произошла на перекрестке улиц Учителей и Сулимова. Водитель смог выбраться из автомобиля самостоятельно. Горячая вода затопила улицу из-за коммунальной аварии.

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#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Труп#Такси#Таксист#Екатеринбург
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