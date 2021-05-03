17-летний пассажир такси пострадал в ДТП в Екатеринбурге

Инцидент случился 2 мая, в 15.20, на перекрестке улиц Гагарина и Блюхера. На перекрестке с улицей Блюхера во время поворота налево 38-летний водитель Hyundai Solaris, который работал в «Яндекс.Такси», не пропустил встречную машину Mitsubishi Eclipse, в результате чего произошло столкновение.