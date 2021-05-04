tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 мая 2021, 10:01

Published 4 мая 2021, 10:01

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

205 тысяч свердловчан приняли участие в опросе по выбору объектов благоустройства

4 мая 2021, 10:01
Сюжет
Касается каждого
205 тысяч жителей Свердловской области приняли участие в голосовании за дизайн-проекты благоустройства общественных территорий. Данные приведены за первые семь дней опроса.

Старт голосования был дан 26 апреля 2021 года. В России за тот же срок приняли участие в голосовании три миллиона жителей. Свердловская область оказалась на третьем месте по числу отдавших голоса граждан.

Принять участие может любой желающий, старше 14 лет. Свердловчане могут проголосовать на сайте платформы или через портал Госуслуги. Голоса принимаются до 30 мая 2021 года.

По результатам, лучшие проекты будут приняты к реализации в 2022 году. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, 2 мая сообщалось о начале реконструкции площади Танкостроителей на Вагонке в Нижнем Тагиле. Ведется разбор тротуарной плитки и гранитной облицовки постаментов. В проект благоустройства площади входит перенос парковки, ремонт тротуара в сторону улицы Парковой и в сторону магазина «Кировский», высадка деревьев и кустарников, обустройство цветников, замена гранитных ступеней и прокладка линии наружного освещения вдоль пешеходной зоны.

Материалы по теме
Работы по благоустройству начались в лесопарковой зоне «Пихтовые горы» в ТагилеДвое тагильчан получили награду за вклад в развитие местного самоуправления
#Общество#Касается каждого#Свердловская область#Благоустройство#Голосование#Опрос
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика