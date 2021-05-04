tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 мая 2021, 12:32

Published 4 мая 2021, 12:32

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Два ребенка и 10 взрослых эвакуировались из-за пожара в подвале дома в Нижнем Тагиле

4 мая 2021, 12:32
Двое детей и 10 взрослых эвакуировались из-за вспыхнувшего мусора в подвале дома на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Сообщение о возгорании поступило 4 мая в 12.28. Загорелся мусор в подвале пятиэтажного дома на улице Свердлова в Нижнем Тагиле. Площадь распространения огня составила два квадратных метра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Для тушения к месту происшествия были направлены три пожарных автомобиля и 12 спасателей. Самостоятельно эвакуировались из подъезда жилого дома 10 взрослых и два ребенка.

Пожар был потушен к 12.34. Еще 10 минут велась проливка очагов горения. О пострадавших не сообщается.

Напомним, 2 мая сообщалось, как пожарные предположили поджог причиной возгорания квартиры на Вагонке в Нижнем Тагиле. В момент воспламенения в жилище отсутствовала хозяйка.

Материалы по теме
13 выездов на тушение травы за один день совершили пожарные в Нижнем ТагилеСвыше трех часов 38 спасателей тушили огонь в торговом комплексе в АрамилеШашлык пожарил екатеринбуржец прямо на детской площадке
#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Вагонка#Подвал#Пожары в Свердловской области
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика