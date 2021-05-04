Два ребенка и 10 взрослых эвакуировались из-за пожара в подвале дома в Нижнем Тагиле

Двое детей и 10 взрослых эвакуировались из-за вспыхнувшего мусора в подвале дома на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Сообщение о возгорании поступило 4 мая в 12.28. Загорелся мусор в подвале пятиэтажного дома на улице Свердлова в Нижнем Тагиле. Площадь распространения огня составила два квадратных метра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Для тушения к месту происшествия были направлены три пожарных автомобиля и 12 спасателей. Самостоятельно эвакуировались из подъезда жилого дома 10 взрослых и два ребенка. Пожар был потушен к 12.34. Еще 10 минут велась проливка очагов горения. О пострадавших не сообщается. Напомним, 2 мая сообщалось, как пожарные предположили поджог причиной возгорания квартиры на Вагонке в Нижнем Тагиле. В момент воспламенения в жилище отсутствовала хозяйка. Материалы по теме 13 выездов на тушение травы за один день совершили пожарные в Нижнем Тагиле Свыше трех часов 38 спасателей тушили огонь в торговом комплексе в Арамиле Шашлык пожарил екатеринбуржец прямо на детской площадке