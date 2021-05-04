Хирург обвинила мужа-бизнесмена в избиениях и угрозе убийством в Свердловской области

В результате после вмешательства областной прокуратуры было заведено уголовное дело по статье 119 УР РФ (Угроза убийством). На данный момент Наталья проживает у матери в Челябинской области и с младшим ребенком находится в декретном отпуске. В общей сложности у бывших супругов двое детей. По словам женщины, она хочет довести уголовное дело до суда, чтобы бывший муж получил реальный срок.