Прокуратура выявила нарушения в перевозке разбившихся под Ставрополем баскетболисток

На турнир воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва ехали на автомобиле 2005 года выпуска. Как стало известно, у водителя отсутствовал путевой лист и лицензия на осуществление пассажирских перевозок на автобусе, сообщает ИА «Новые известия». Отмечается, что данный микроавтобус также не был оборудован проблесковым маячком, опознавательными знаками и устройством для ограничения скорости движения.