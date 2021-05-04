Трамвай сбил 10-летнюю девочку на велосипеде в центре Екатеринбурга

Инцидент произошел 4 мая, в 08.25, возле гостиницы «Исеть». Трамвай направлялся по проспекту Ленина со стороны улицы Кузнечная, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу местного ГИБДД. Отмечается, что на ребенке не было средств индивидуальной защиты и световозвращающих элементов.