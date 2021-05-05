Еще трое тагильчан подали заявку на участие в праймериз «Единой России»

Почетный гражданин города Нижний Тагил, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике, избирается в ЗакСо. Родился 1 января 1952 года в селе Ключево Горьковской области. В 1974 году Владимир Григорьевич поступил на работу в сортопрокатный цех Нижнетагильского металлургического комбината огнерезчиком по зачистке пороков металла стана «1150». За 37 лет трудовой деятельности прошел путь от простого рабочего до председателя профсоюзной организации НТМК.