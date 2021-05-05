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Еще трое тагильчан подали заявку на участие в праймериз «Единой России»

5 мая 2021, 11:04
Фото: 1Mediainvest.ru
Три жителя Нижнего Тагила подали документы на участие в праймериз «Единой Росии», по данным официального сайта мероприятия.

Вячеслав Погудин

Фото: официальный сайт Заксобрания Свердловской области

Избирается в ЗакСо, где и работает в настоящий момент председателем комитета по социальной политике. Имеет высшее образование. Родился 21 апреля 1951 года в Нижнем Тагиле. Закончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности педиатрия.

Владимир Радаев

Фото: официальный сайт голосования праймериз "Единой России"

Почетный гражданин города Нижний Тагил, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике, избирается в ЗакСо. Родился 1 января 1952 года в селе Ключево Горьковской области. В 1974 году Владимир Григорьевич поступил на работу в сортопрокатный цех Нижнетагильского металлургического комбината огнерезчиком по зачистке пороков металла стана «1150». За 37 лет трудовой деятельности прошел путь от простого рабочего до председателя профсоюзной организации НТМК.

С 2000 года по 2016 год был депутатом Нижнетагильской городской Думы, председателем постоянной комиссии по социальной политике городской Думы, членом политсовета местного отделения партии «Единая Россия».

В 2002 году был удостоен звания «Почетный металлург».

Владимир Рощупкин

Фото: официальный сайт Заксобрания Свердловской области

Кандидат в ЗакСо. Родился 2 июня 1963 года в селе Першино Воронежской области. Работает на УВЗ исполнительным директором. Окончил Российский экономический университет имени Плеханова по специальности менеджмент организации.

Напомним, ранее заявку на участие в праймериз «Единой Росии» подал Дмитрий Арды. Ранее он был депутатом Молодежного парламента Свердловской области. Молодой человек принял решение баллотироваться в Госдуму и Заксобрание Свердловской области.

Дмитрий Арды баллотировался на праймериз «Единой России» в ЗакСО и Госдуму от Тагила
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